Израильская армия мобилизует резервные бригады

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила мобилизовать две резервные бригады для выполнения задач на северном фронте. Об этом в Telegram-канале сообщила армейская пресс-служба.

«В соответствии с оценкой ситуации в ЦАХАЛ было принято решение о призыве двух резервных бригад для оперативных задач на северной арене», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, это позволит продолжить борьбу с ливанским шиитским движением «Хезболла», защитить граждан Израиля и создать условия для безопасного возвращения жителей севера страны в собственные дома.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.