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Азербайджан получил купленные у Пакистана истребители

ВВС Азербайджана получили пакистанские истребители JF-17C

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Depositphotos

ВВС Азербайджана получили истребители JF-17C, купленные у Пакистана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Истребители представили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Минобороны страны называет истребители легкими. По данным ведомства, самолеты оснащены дневным и ночным режимами.

«Самолеты уже включены в арсенал ВВС», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается развитие военного сотрудничества Баку с разными государствами, в том числе с Пакистаном. Уточняется, что июльский визит Алиева в страну придал новый импульс отношениям дружбы и стратегическому партнерству между двумя государствами.

В июле президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в Астане обсудили сотрудничество в области обороны и оборонной промышленности.

Ранее помощник Путина назвал ШОС одной из опор нового мирового порядка.

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