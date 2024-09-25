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В Минобороны РФ отчитались о работе группировки «Север» в Курской области

Минобороны: ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что ударам подверглись места скопления украинских солдат у населенных пунктов Плехово и Новый Путь. Также живую силу и технику ВСУ заметили у населенных пунктов Николаево-Дарьино, Любимовка и Дарьино.

«За прошедшие сутки <...> отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка. В результате ВСУ потеряли до 15 человек», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что во время сражений солдаты группировки «Север» уничтожили два украинских автомобиля и одну боевую бронированную машину. Кроме того, им удалось взять в плен одного военного ВСУ.

Более того, артиллерийские расчеты и авиация помогли российским бойцам пресечь три попытки украинских формирований прорваться через государственную границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В ходе соответствующих столкновений ВСУ лишились до 50 военнослужащих, трех танков, одного автомобиля и двух боевых машин разных видов.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские подразделения выстроили несколько эшелонов обороны в Курской области.

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