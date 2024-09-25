В Херсоне зафиксировали третью за день серию взрывов

Взрывы произошли в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом сообщил местный «24-й канал».

По информации журналистов, воздушная тревога в населенном пункте не объявлялась.

Эта серия взрывов стала третьей зафиксированной в Херсоне за день. Утром 25 сентября украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в городе произошли сразу несколько взрывов. Позже еще о нескольких взрывах заявили журналисты «24-го канала». Однако никакие подробности не уточнялись.

24 сентября глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что ночью в Миргородском районе региона произошли взрывы. Впоследствии на территории украинского субъекта выявили повреждение энергетической инфраструктуры, из-за которого жители 20 населенных пунктов остались без света.

За день до этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Как он сказал, на территории предприятия находились более 400 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военные корреспонденты рассказали об ударах из комплексов «Искандер» по городу Харькову.