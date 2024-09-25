Авианосная группа США на Ближнем Востоке осталась без снабжения топливом

Ударная группа американского атомного авианосца CVN-72 Abraham Lincoln, которая находится в Аравийском море на Ближнем Востоке, осталась без снабжения топливом. Об этом пишет Military Times.

В материале отмечается, что входящий в ударную группу танкер USNS Big Horn «получил повреждения в результате инцидента» 24 сентября и остался без хода. При этом есть несколько версий о том, что произошло. По одной из них корабль столкнулся с неизвестным объектом, а по другой — сел на мель около побережья Омана.

Сейчас танкер стоит на якоре. Из публикации следует, что в результате происшествия USNS Big Horn мог повредить носовую часть.

Как рассказали авторы статьи, во время ЧП никто из членов экипажа не пострадал. Также на судне не было зафиксировано никаких утечек нефти.

«Остается неясным, есть ли на Ближнем Востоке другие американские корабли для пополнения запасов топлива [ударной группы авианосца CVN-72 Abraham Lincoln]. <...> Анализ появившихся в сети изображений аналогичных судов, находящихся в ведении командования морских перевозок Военно-морских сил США, показал, что за последние месяцы в регион не направлялись такие суда», — подчеркивается в статье.

23 сентября американское руководство направило на Ближний Восток еще один авианосец «Гарри Трумэн». Корабль покинул базу в городе Норфолк «для проведения запланированного развертывания», уточнили в ВМС США.

Ранее США продлили присутствие на Ближнем Востоке двух своих авианосных групп.