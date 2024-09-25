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Раскрыты суточные потери ВСУ в боях против российской группировки «Север»

Минобороны РФ: группировка «Север» за сутки ликвидировала до 120 солдат ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

Солдаты группировки российских войск «Север» за сутки ликвидировали до 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей зоне ответственности. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что за данный промежуток времени военнослужащие страны нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ. Речь идет о 21-й механизированной и 57-й мотопехотной бригадах, а также 36-й бригаде морской пехоты и 113-й бригаде территориальной обороны.

По данным ведомства, места дислокации украинских формирований находились у населенного пункта Барило в Сумской области. Также ударам подверглись позиции ВСУ в районе населенных пунктов Волчанские Хутора, Липцы и Волчанск в Харьковской области.

«Отражены три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 120 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты», — говорится в сводке.

В министерстве добавили, что также украинские подразделения лишились четырех автомобилей и семи гаубиц. Вместе с ними солдаты группировки «Север» уничтожили две боевые машины от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее расчет российского комплекса «Искандер» ударил по РСЗО HIMARS в Сумской области.

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