Стало известно об ударах Израиля по христианским районам Ливана

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали ущелье, по которому протекает река Нахр-Ибрагим на севере Ливана. Удары были нанесены по объектам в провинции Джбейль, где проживает в основном христианское население, сообщает телеканал Al Hadath.

Израильские истребители также выпустили ракеты по горным районам в Батруне и Кесруане. СМИ сообщило о мощном взрыве в населенном пункте Муайсара, где находится склад боеприпасов ливанского движения «Хезболла». Организация никак не комментировала атаку Израиля по христианским районам Ливана.

На днях израильские ВВС нанесли удар по окрестности города Захле, который считается католической столицей Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана произошла серия взрывов пейджеров и раций, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти страны назвали произошедшее «израильской агрессией».

19 сентября Израиль начал наносить авиаудары по территории Ливана. Интенсивные обстрелы начались во время выступления главы «Хезболлы» Хасана Насрулла.

23 сентября Армия обороны Израиля в рамках «упреждения» начала наступление против «Хезболлы». Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль обвинили в отчаянном варварстве на Ближнем Востоке.