Депутат Госдумы получил письмо дочери военного и заявил о клокочущей в нем злобе

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал в своем Telegram-канале, что получил письмо от дочери бойца российской армии, участника специальной военной операции.

По словам депутата, военный, которому почти 60 лет, получил ранение в зоне СВО.

«Он счел своим долгом пойти на СВО. Заключил контракт в сентябре 2023 года. Опыт у него колоссальный. Так что стал командиром взвода, ходил на штурмы, брал деревни», — поделился Иванов.

Он пояснил, что мужчина «достойно выполнил воинский долг», но «со стороны ответственных лиц «долгов» накопилось многовато». Боец едва передвигается с помощью костылей, а левая нога находится в аппарате Илизарова. При этом, со слов дочери военного, его заставляют ездить из Белгорода в воинскую часть в Ростов-на-Дону, где в ожидании военно-врачебной экспертизы его заставляют стоять на построении.

Иванов уточнил, что по данной ситуации было направлено обращение в военную прокуратуру.

До этого Иванов предлагал обсудить использование внедорожников с размещенными на них зенитными установками для защиты от вражеских беспилотников.

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