Стало известно о просьбе «Хезболлы» к Ирану по поводу Израиля

Ливанское шиитское движение «Хезболла» якобы просило власти Ирана начать атаку по Израилю, но Тегеран отказался. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на западных и израильских дипломатов.

По данным СМИ, «Хезболла» хотела, чтобы Иран ответил Израилю на ликвидацию 31 июля в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Власти Ирана ответили, что «сейчас не подходящее время» для ответа, поскольку президент Масуд Пезешкиан должен принять участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В свою очередь израильские власти попросили Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) не совершать никаких действий, которые могли бы спровоцировать Иран на ответный удар, сообщил порталу чиновник еврейского государства.

В августе новым главой политбюро ХАМАС был избран лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране в конце июля. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого движение придерживается после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана произошла серия взрывов пейджеров и раций, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти страны назвали произошедшее «израильской агрессией».

19 сентября Израиль начал наносить авиаудары по территории Ливана. Интенсивные обстрелы начались во время выступления главы «Хезболлы» Хасана Насрулла.

23 сентября Армия обороны Израиля в рамках «упреждения» начала наступление против «Хезболлы». Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль обвинили в отчаянном варварстве на Ближнем Востоке.