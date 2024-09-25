Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли 2090 солдат в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры раскрыли в министерстве обороны Российской Федерации.

Больше всего потерь украинская армия понесла в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Запад», «Юг» и «Центр»: 390, 835 и 580 человек личного состава соответственно.

Еще 285 военнослужащих ВСУ потеряли в боестолкновениях с бойцами группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр».

Также Минобороны сообщило, что российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Острое и Григоровку в Донецкой народной республике (ДНР).

В общей сложности с начала российской специальной военной операции армия Украины потеряла 646 самолетов, 283 вертолета, 32218 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18348 танков и другой техники.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.