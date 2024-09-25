В Кремле назвали положительной для ВС РФ ситуацию вокруг Угледара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал положительной для российских войск ситуацию вокруг Угледара Донецкой народной республики.

По его словам, в Кремле пристально наблюдают за происходящим в городе.

«Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны», — сказал Песков.

24 сентября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска зашли в кварталы на окраине Угледара и постепенно продвигаются вглубь, в городе начались боевые действия.

В ВСУ признали критическое положение в районе населенного пункта, заявив, что потеряли тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию.

Угледар расположен на юго-западе ДНР, в 60 километрах от Донецка. К началу специальной военной операции в городе проживали около 14 тысяч жителей.

Ранее стало известно, что ВСУ эвакуировали часть солдат из Угледара.