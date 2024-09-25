Российский военный заявил о сложностях, с которыми могут столкнуться ВСУ из-за дождей

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру», что ВСУ будут испытывать трудности с использованием западной военной техники во время осенней распутицы.

«Пойдут дожди, чернозем. Очень тяжело передвигаться технике, особенно избалованной западной. Те же Leopard и Abrams предназначены для работы совсем в других условиях, в частности в пустынях», — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что в рядах ВСУ также есть специалисты, «которые все понимают».

До этого в Генштабе ВСУ рассказывали, что ситуация для украинской армии остается сложной на поле боя.

Наиболее сложными направлениями в Генштабе назвали Харьковское, Купянское и Лиманское. Там также признали преимущество российской армии в живой силе и технике.

Также президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина может найти «справедливое решение» конфликта на Украине в следующем году.

Ранее Кадыров дал прогноз на исход противостояния с ВСУ в Курской области.