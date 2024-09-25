Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военный заявил о сложностях, с которыми могут столкнуться ВСУ из-за дождей

Военный эксперт Дандыкин: технике ВСУ будет тяжело передвигаться в дожди

close
Gleb Garanich/Reuters

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру», что ВСУ будут испытывать трудности с использованием западной военной техники во время осенней распутицы.

«Пойдут дожди, чернозем. Очень тяжело передвигаться технике, особенно избалованной западной. Те же Leopard и Abrams предназначены для работы совсем в других условиях, в частности в пустынях», — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что в рядах ВСУ также есть специалисты, «которые все понимают».

До этого в Генштабе ВСУ рассказывали, что ситуация для украинской армии остается сложной на поле боя.

Наиболее сложными направлениями в Генштабе назвали Харьковское, Купянское и Лиманское. Там также признали преимущество российской армии в живой силе и технике.

Также президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина может найти «справедливое решение» конфликта на Украине в следующем году.

Ранее Кадыров дал прогноз на исход противостояния с ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами