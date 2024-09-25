Офицер ВСУ заявил о потере одного из сел на Купянском направлении

Населенный пункт Песчаное, который находится на Купянском направлении, полностью перешел под контроль Вооруженных сил РФ. Об этом заявил командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады украинских войск Владимир Фокин, пишет «Страна.ua».

По его словам, в настоящее время российские солдаты активно продвигаются к реке Оскол. Сейчас их позиции находятся на расстоянии всего два километра от водной преграды. В связи с этим офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал напряженной обстановку на данном участке фронта.

«Ситуация в полосе ответственности 3-й штурмовой бригады остается также действительно очень сложной», — добавил он.

Как сказал Фокин, в последнее время бойцы ВС РФ изменили тактику на Купянском направлении и перешли к активному наступлению. При этом в атаках на украинские позиции принимают участие пехотные штурмовые группы, экипажи танков и различной бронетехники.

22 сентября начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил о критической ситуации на левобережье населенного пункта. В то же время он обратил внимание, что местные жители неохотно проходят процедуру эвакуации.

Ранее военный эксперт объяснил, почему ВС РФ важно отодвинуть украинские войска за реку Оскол.