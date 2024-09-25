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Главком ВМФ оценил значимость стратегических подлодок для безопасности РФ

Главком ВМФ: наличие стратегических подлодок снижает риски конфронтации с РФ

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Фрагмент страницы журнала «Top Gear»

Наличие у России стратегических подводных лодок обеспечивает безопасность страны и снижает риски начала полномасштабного конфликта, считает главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев. Его цитирует ТАСС.

«Не каждый себе может позволить иметь такое оружие и не каждый может пойти на определенные риски, в том числе конфронтации в данном регионе с Россией», — сказал Моисеев, комментируя прибытие в Вилючинск атомных подводных крейсеров «Император Александр III» и «Красноярск».

Он также отметил, что ядерное оружие, находящееся на бортах указанных подлодок, имеет огромные разрушительные свойства.

21 сентября Россия и Китай начали совместные военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». В течение недели корабли отрабатывают в акватории Японского моря отражение нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде. Также экипажи выполняют артиллерийские стрельбы и боевые упражнений с использованием противолодочного и противовоздушного вооружения.

Ранее стало известно, когда завершат ремонт атомной подлодки «Лошарик».

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