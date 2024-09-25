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Российские войска уничтожили опорник ВСУ под Харьковом

Марочко сообщил о ликвидации опорного пункта ВСУ в Харьковской области

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Российские военные ликвидировали опорный пункт украинских войск в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«В ходе боестолкновения в районе населенного пункта Тихое, расположенного северо-восточнее Волчанска, ВС РФ выявлен и уничтожен взводный опорный пункт противника», — рассказал эксперт.

По словам Марочко, в результате удара были также ликвидированы противотанковое орудие МТ-12 «Рапира», два легковых авто и одна единица бронетехники. Помимо этого, ВСУ лишились восьми солдат, а еще 12 получили ранения.

25 сентября генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на поле боя. По данным командования, наиболее проблемными направлениями являются Харьковское, Купянское и Лиманское. Кроме того, в генштабе признали превосходство российской армии в живой силе и технике.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский 23 сентября заявил, что окончание украинского конфликта ближе, чем многие полагают.

Ранее армия России взяла под огневой контроль пути снабжения ВСУ в Харьковской области.

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