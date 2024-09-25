Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» сообщила об ударе по штабу Моссада в Тель-Авиве

«Хезболла» заявила об ударе по штабу Моссада и обвинила его в подрыве пейджеров

close
Hannah Mckay/Reuters

Шиитская организация «Хезболла» заявила, что нанесла ракетный удар по пригороду израильского Тель-Авива. Информация об этом появилась в Telegram-канале формирования.

«Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для удара по штабу Моссада, несущего ответственность за подрыв пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане», — говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана произошла серия взрывов пейджеров и раций, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». В министерстве информации страны назвали произошедшее «израильской агрессией».

19 сентября Израиль начал наносить авиаудары по территории Ливана. Интенсивные обстрелы начались во время выступления главы радикальной шиитской организации «Хезболла» Хасана Насрулла.

23 сентября армия обороны Израиля в рамках «упреждения» начала наступление против «Хезболлы». Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее стало известно, что Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Ливане.

Все новости на тему:
Подрыв пейджеров «Хезболлы»
Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами