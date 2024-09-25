«Хезболла» сообщила об ударе по штабу Моссада в Тель-Авиве

Шиитская организация «Хезболла» заявила, что нанесла ракетный удар по пригороду израильского Тель-Авива. Информация об этом появилась в Telegram-канале формирования.

«Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для удара по штабу Моссада, несущего ответственность за подрыв пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане», — говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана произошла серия взрывов пейджеров и раций, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». В министерстве информации страны назвали произошедшее «израильской агрессией».

19 сентября Израиль начал наносить авиаудары по территории Ливана. Интенсивные обстрелы начались во время выступления главы радикальной шиитской организации «Хезболла» Хасана Насрулла.

23 сентября армия обороны Израиля в рамках «упреждения» начала наступление против «Хезболлы». Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее стало известно, что Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Ливане.