В двух израильских городах прозвучал сигнал воздушной тревоги

В Тель-Авиве и Нетании прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

По информации израильских военных, сирены в Тель-Авиве и Нетании прозвучали в результате обнаружения ракеты класса «земля-земля», летевшей со стороны Ливана и перехваченной системой противовоздушной обороны (ПВО).

До этого глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил о «серьезных ударах», которые уже были нанесены по ливанскому шиитскому движению «Хезболла». По его словам, движение «не то, что было неделю назад», поскольку «получило ряд серьезных ударов по своему командованию, своим бойцам и средствам борьбы».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы».

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