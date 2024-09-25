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Минобороны сообщило о пресечении попытки ротации войск ВСУ

Минобороны: ВС России пресекли попытку ВСУ провести ротацию в Курской области

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Thomas Peter/Reuters

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава Северной группировки ВС РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию войск на территории Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории, провести ротацию личного состава, вывели из строя и уничтожили один бронетранспортер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские силы ВДВ, входящие в подразделения войск «Север», уничтожают вражеские войска, пытающиеся проникнуть в Глушковский район Курской области.

25 сентября генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что все попытки ВСУ улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал.

Незадолго до этого пленный украинский солдат рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области присутствуют польские и латышские наемники.

Ранее бойцы ВСУ обратились в бегство после удара ВС РФ в Курской области.

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