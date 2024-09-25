Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов заявил о провальных попытках ВСУ улучшить позиции под Курском

Алаудинов сообщил о безуспешных попытках ВСУ улучшить позиции в Курской области

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал. Об этом ТАСС заявил генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник пытается где-то улучшить свои позиции, где-то, чтобы занять какие-то господствующие участки, высоты, там еще что-то. Но и то, и это ему не удается», — сказал Алаудинов.

Главной целью противника при атаке на регион был захват атомной станции в Курчатове. Захват АЭС украинские военные хотели использовать в качестве аргумента при ведении переговоров для заключения мира на условиях Киева. Однако их планы разрушили российские военные.

Незадолго до этого пленный украинский солдат рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области присутствуют польские и латышские наемники.

В свою очередь Алаудинов сообщил, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) грузинские наемники разграбили село Погребки Суджанского района Курской области.

Ранее Алаудинов заявил о потере ВСУ 12 ранее захваченных ими населенных пунктов.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами