Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал. Об этом ТАСС заявил генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник пытается где-то улучшить свои позиции, где-то, чтобы занять какие-то господствующие участки, высоты, там еще что-то. Но и то, и это ему не удается», — сказал Алаудинов.

Главной целью противника при атаке на регион был захват атомной станции в Курчатове. Захват АЭС украинские военные хотели использовать в качестве аргумента при ведении переговоров для заключения мира на условиях Киева. Однако их планы разрушили российские военные.

Незадолго до этого пленный украинский солдат рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области присутствуют польские и латышские наемники.

В свою очередь Алаудинов сообщил, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) грузинские наемники разграбили село Погребки Суджанского района Курской области.

Ранее Алаудинов заявил о потере ВСУ 12 ранее захваченных ими населенных пунктов.