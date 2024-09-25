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Пленный солдат ВСУ рассказал о польских наемниках в Курской области

ТАСС: пленный солдат ВСУ рассказал о польских наемниках в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области присутствуют польские и латышские наемники. Об этом рассказал пленный украинский военный, пишет ТАСС.

Подробности раскрыл военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным «Адигам» со ссылкой на пленных.

«Много наемников, поляков, латышей. Забрали у него [пленного] телефон с информацией, он показывал карту, свои точки, где они стоят», — отметил собеседник агентства.

Незадолго до этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) грузинские наемники разграбили село Погребки Суджанского района Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.

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