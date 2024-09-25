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В Дании заметили трейлеры с германо-нидерландскими БТР для Украины

Подпольщик Лебедев: в Дании заметили трейлеры с БТР Boxer для Украины

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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

В Дании обнаружили несколько трейлеров, которые перевозили германо-нидерландские бронированные транспортные средства (БТР) Boxer для Украины. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Дания, фуры с военной техникой двигаются на восток страны на военные базы, по словам агентуры, там ее пересматривают, сортируют и отправляют на Украину», — сказал Лебедев.

Координатор подполья добавил, что он часто получает подобные сообщения из Европы. По словам Лебедева, аналогичным способом перевозят снаряды и ракеты для украинской армии.

Лебедева также знают как автора Telegram-канала «Лохматый Z». На Украине координатора подполья обвинили в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Лебедев назвал приговор суда признанием своих заслуг.

Лебедев отмечал, что не имеет журналистского образования и не может называть себя военкором. При этом координатор уже опровергал заявления Службы безопасности Украины о том, что он якобы работает внештатным журналистом РИА Новости.

Ранее российские военные уничтожили западный сухогруз с ракетами для Украины.

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