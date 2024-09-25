«Хезболла» подтвердила гибель высокопоставленного командира в Бейруте

Ливанское движение «Хезболла» подтвердило гибель командира Ибрагима Кубейси во время удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту. Об этом сообщили в официальной пресс-службе в Telegram.

«С большой честью и прискорбием сообщаем о том, что погиб командующий Ибрагим Мохамад Кубейси», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого о гибели командира ракетных сил «Хезболлы» сообщили в Армии обороны Израиля. Удар был нанесен в ночь на 25 сентября.

С утра 23 сентября израильская авиация продолжает массировано наносить атаки по территории Ливана. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться для прекращения израильской агрессии.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) 25 сентября проведет заседание, посвященное ситуации в Ливане. До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна выступает за созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Ливане.

Ранее в Израиле заявили о «серьезных ударах» по «Хезболле».