ВВС Израиля нанес удар в окрестностях Бейрута

Израильские ВВС атаковаил населенный пункт Джия, расположенный в 30 км от Бейрута на шоссе Бейрут — Сайда. По информации телеканала Al Hadath, в результате удара был уничтожен склад с оружием и боеприпасами, принадлежащий шиитской группировке «Хезболла».

Информации о жертвах или пострадавших среди гражданского населения не поступало.

В ночное время в Бейруте слышались отдаленные звуки взрывов.

С утра 23 сентября израильская авиация наносит интенсивные удары по населенным пунктам на юге и востоке Ливана. Бомбежки охватили десятки деревень и несколько городов. В ответ бойцы «Хезболлы» выпустили множество ракет в сторону севера Израиля.

Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться для прекращения израильской агрессии.

Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) 25 сентября проведет заседание, посвященное ситуации в Ливане. До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна выступает за созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Ливане.

Ранее израильский политолог объяснил, почему «Хезболла» не наносит удары по центру Израиля.