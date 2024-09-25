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Российские военные поразили группу украинских операторов беспилотников

Подполье: ВС РФ нанесли удар по базе операторов дронов ВСУ в Херсоне

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские военные поразили группу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне. Подробности рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Прилет в Днепровский район Херсона, аккурат в место, где собирались дроноводы», — рассказал он.

По словам Лебедева, взрыв слышен был на северной окраине города. В результате удара было уничтожено порядка 20 военнослужащих Украины.

Незадолго до этого в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 солдат в результате удара авиационной бомбой ОДАБ-1500 по пункту временной дислокации под Купянском.

23 сентября сообщалось, что российский вертолет ударил по личному составу и бронетехнике ВСУ в Курской области. По информации министерства, удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника.

Ранее ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области.

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