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Крымчан предупредили о масштабных учениях

Аксенов предупредил крымчан о масштабных учениях на полуострове

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил крымчан о том, что на полуострове проходят масштабные учения. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя региона.

Он подчеркнул, что в разных городах республики проходят масштабные учения. Они направлены на противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию региона, добавил Аксенов.

Глава Крыма попросил местных жителей отнестись к ситуации с пониманием, а также оказывать содействие и доверять только официальным источникам информации.

24 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе ряда населенных пунктов в городе пройдут масштабные плановые учения.

Он рассказал, что 25 сентября группировка войск обороны Крымского полуострова совместно с подразделениями территориальной обороны, СГУП «Отряд Севастополь», а также правоохранительными структурами Севастополя проведет плановые учения.

Также военнослужащие проведут тренировки с использованием самолетов и вертолетов. Они состоятся ориентировочно с 12:00 до 14:00 в районе береговой линии на Северной стороне в Севастополе, добавил Развожаев.

Ранее у Симферополя сработала система ПВО.

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