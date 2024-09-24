Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны хочет вернуть право сажать на гауптвахту без суда

Минобороны просит вернуть возможность сажать на гауптвахту без суда

close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Министерство обороны предлагает вернуть возможность сажать провинившихся или совершивших преступление военнослужащих на гауптвахту без суда. Об этом сообщает ТАСС.

Военное ведомство предлагает изменить устав военной полиции Вооруженных сил России, дополнив его пунктом «задержанные в условиях военного положения по подозрению в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления — не более 30 суток с момента задержания».

Такой порядок водворения на гауптвахту не предусматривает обязательного судебного решения. Также без суда предлагается дать право командирам снижать зарплату своим подчиненным за нарушения на службе.

До этого в Челябинской области срочник самовольно оставил службу и получил наказание.

После выявления факта грубого нарушения Федерального закона «О статусе военнослужащих» мужчине назначили дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на 20 суток с содержанием на гауптвахте.

Ранее в России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами