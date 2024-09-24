Минобороны хочет вернуть право сажать на гауптвахту без суда

Министерство обороны предлагает вернуть возможность сажать провинившихся или совершивших преступление военнослужащих на гауптвахту без суда. Об этом сообщает ТАСС.

Военное ведомство предлагает изменить устав военной полиции Вооруженных сил России, дополнив его пунктом «задержанные в условиях военного положения по подозрению в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления — не более 30 суток с момента задержания».

Такой порядок водворения на гауптвахту не предусматривает обязательного судебного решения. Также без суда предлагается дать право командирам снижать зарплату своим подчиненным за нарушения на службе.

До этого в Челябинской области срочник самовольно оставил службу и получил наказание.

После выявления факта грубого нарушения Федерального закона «О статусе военнослужащих» мужчине назначили дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на 20 суток с содержанием на гауптвахте.

Ранее в России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.