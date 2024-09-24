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Су-57 назвали самым испытанным в боях истребителем пятого поколения

ЦАМТО: Су-57 стал наиболее испытанным в боевых условиях истребителем

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Павел Бедняков/РИА Новости

Су-57 стал наиболее испытанным в боевых условиях истребителем пятого поколения из всех на данный момент существующих машин этого класса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертный доклад Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

По данным доклада, на данный момент только в США, Китае, России, Южной Корее, Турции, Индии, Японии существуют программы разработки истребителей пятого поколения, и только США с F-22A Raptor и F-35, Китай с J-20 и Россия с Су-57 имеют на вооружении эти машины.

«С учетом боевого применения в Сирии и на Украине Су-57 представляет самый испытанный в реальной обстановке вооруженного противостояния самолет пятого поколения. Это признается в том числе и на Западе», — указано в докладе ЦАМТО.

До этого стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в государственную корпорацию «Ростех») построит дополнительный цех, чтобы расширить серийное производство истребителей Су-57.

12 сентября Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию самолетов Су-57 и Су-35С.

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