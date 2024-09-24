На Украине опровергли сообщение о нарушении границы самолетом ВВС Белоруссии

Нарушения украинской воздушной границы самолетом военно-воздушных сил Белоруссии (ВВС РБ) допущено не было. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба Военно-Воздушных сил (ВВС) Украины.

«Предположительно была применена радиолокационная помеха», — заявили в ВВС Украины.

Днем 24 сентября в украинских Telegram-каналах появилась информация, что белорусский военный самолет якобы нарушил белорусско-украинскую границу и оказался на границе Киевской и Житомирской областей. Предполагалось, что это ЯК-130 ВВС Белоруссии.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскую армию нужно встряхнуть и привести в идеальное состояние.

Также Лукашенко сообщил о создании в республике нового воинского подразделения, составленном на контрактной основе. По его словам, служба в данном подразделении будет проходить на контрактной основе, из людей, «которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях».

Ранее Лукашенко рассказал о преимуществах РФ и Белоруссии благодаря ядерному оружию.