Американский корабль получил повреждения на Ближнем Востоке

Американский заправщик USNS Big Horn был поврежден после атаки на Ближнем Востоке. Об этом сообщают источники сообщает Associated Press.

Корабль-заправщик является частью ударной группы, которую возглавляет авианосец USS Abraham Lincoln, и обеспечивает группу топливом. Известно, что признаков утечки топлива с судна также нет, однако корабль остается на плаву только благодаря буксирам.

Также сообщается, что экипаж USNS Big Horn не пострадал в результате атаки. Однако какой-либо другой информации не сообщается — ни о том, кто атаковал корабль, ни где это произошло.

До этого лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси заявил, что движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, обладает военным арсеналом, превосходящим потенциал ряда стран.

По его словам, ракетные силы хуситов представляют собой ключевой элемент их мощной и эффективности структуры. Хуситы с начала боевых действий в Израиле и секторе Газа активно участвуют в обстрелах Израиля и сил стран, которые помогают еврейскому государству.

Ранее йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по Тель-Авиву.