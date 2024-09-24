Вопрос о продлении ареста экс-замглавы Минобороны Булгакову рассмотрят в закрытом режиме

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока ареста бывшему заместителю главы Минобороны России генералу армии Дмитрию Булгакову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение приняла судья Елена Ленская. Таким образом судья удовлетворила ходатайство следователя, который опасался разглашения персональной информации свидетелей обвинения и других участников процесса. Также он мотивировал закрытое заседание требованиями безопасности участников процесса и опасением разглашения данных следствия.

Экс-замминистра обороны отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле – в материале «Газеты.Ru».

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