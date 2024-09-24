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В Курске не будут праздновать День города с массовыми мероприятиями

Руководство Курска отказалось от массовых мероприятий в День города

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Руководство Курска отказалось от массовых мероприятий в День города по соображениям безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал правительства города.

«В сети распространяется видеоролик о том, что в городе планируется масштабный флэшмоб, приуроченный ко Дню города. Это очередной фейк от ЦИПсО. По решению оперативного штаба Курской области, из соображений безопасности, в этом году не будет праздничных массовых мероприятий в очном формате, приуроченных к празднованию Дня города Курска», — сообщили в мэрии города.

На видео, помеченном как фейковое, неизвестные призывают в День города, отмечаемый в Курске в этом году в среду, 25 сентября, в 15.00 выйти на центральную Красную площадь города для участия в некоем «флешмобе».

До этого житель Коренева Кореневского района Курской области Сергей рассказал военному следователю, как трижды был атакован дронами при попытке уехать после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.

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