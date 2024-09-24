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В минобороны Чехии заявили о проблемах с качеством снарядов для Украины

Минобороны Чехии: Украине поставляют боеприпасы, которые могут иметь проблемы

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Sofiia Gatilova/Reuters

Глава минобороны Чехии Яна Чернохова признала наличие проблем с качеством снарядов, которые поставляют Украине в рамках так называемой чешской инициативы. Об этом сообщает информагентство ЧТК.

«Мы знаем, что покупаем не только новые снаряды, но и старые, у которых могут быть проблемы», — сказала министр.

Она утверждает, что речь идет о единичных случаях.

23 сентября немецкая газета Handelsblatt написала, что часть полученных Украиной от Чехии и США снарядов оказалась неисправной.

По данным издания, некоторые чешские снаряды детонировали в 20-60 м от ствола артиллерийского орудия, что привело к повреждению артиллерийских установок и ранению представителей личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце июля польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша выделила €50 млн в качестве своего вклада в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Ранее в Чехии рассказали о нежелании некоторых стран продавать боеприпасы для Украины.

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