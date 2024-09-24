В Запорожской области рассказали о готовности к ядерным инцидентам

Запорожская область готова к обеспечению ядерной безопасности, правительство региона имеет все необходимые силы и средства для этого. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«У нас существуют все необходимые силы и средства для того, чтобы не допустить никаких действий, которые могли бы навредить безопасности, ядерной безопасности Запорожской области и всего мира», — заявил Балицкий.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своей речи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции продолжает вызывать серьезное беспокойство в связи с военными действиями в ее окрестностях.

В последние дни город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС подвергается атакам и обстрелам со стороны украинских войск. В результате одного из ударов был поврежден газовоз, находившийся на автозаправке. Как рассказал мэр населенного пункта Эдуард Сеновоз, атаки ВСУ приняли системный характер, однако в эвакуации города нет необходимости.

Ранее ВСУ ударили по трансформатору вблизи ЗАЭС.