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В Запорожской области рассказали о готовности к ядерным инцидентам

Балицкий: Запорожская область готова к обеспечению ядерной безопасности

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская область готова к обеспечению ядерной безопасности, правительство региона имеет все необходимые силы и средства для этого. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«У нас существуют все необходимые силы и средства для того, чтобы не допустить никаких действий, которые могли бы навредить безопасности, ядерной безопасности Запорожской области и всего мира», — заявил Балицкий.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своей речи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции продолжает вызывать серьезное беспокойство в связи с военными действиями в ее окрестностях.

В последние дни город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС подвергается атакам и обстрелам со стороны украинских войск. В результате одного из ударов был поврежден газовоз, находившийся на автозаправке. Как рассказал мэр населенного пункта Эдуард Сеновоз, атаки ВСУ приняли системный характер, однако в эвакуации города нет необходимости.

Ранее ВСУ ударили по трансформатору вблизи ЗАЭС.

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