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В Черниговской области обветшали укрепления

«Украинская правда»: в Черниговской области обвалились укрепления

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Военные и гражданские власти Чернигова обвинили друг друга в обветшании укреплений в регионе. Об этом сообщает «Украинская Правда».

«Фортификации в Черниговской области обвалились и поросли сорняками: военная и гражданская власть кивают друг на друга», — пишет издание.

Отмечается, что в социальных сетях ранее распространились фотографии фортификационных сооружений, которые были построены в прошлом и позапрошлом годах за счет городского бюджета. Уточняется, что на них было потрачено 110 млн гривен ($2,6 млн).

Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский обвинил городской совет в некачественном строительстве укреплений и отметил, что его шокировали некоторые вещи во время проверок. Мэр Чернигов Александр Ломако отметил, что по каждому объекту военные подписали акт выполненных работ и дали высокую оценку.

Также сообщалось, что свалку из используемых при строительстве фортификаций «зубов дракона» обнаружили в Мирнограде в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР).

В начале августа национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело из-за провала подготовки оборонительных укреплений в Харькове.

Ранее Литва установила «зубы дракона» на границе с Россией.

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