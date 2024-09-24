Армия России взяла под огневой контроль пути снабжения ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль пути снабжения украинской армии около населенного пункта Кругляковка Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Бои за освобождение нашей территории продолжаются. На данный момент под огневым контролем ВС РФ пути снабжения украинских войск в районе населенного пункта Кругляковка», — сказал он.

Вооруженные силы Украины пытаются подтянуть резервы и усилить группировку войск на Харьковском направлении, но российская артиллерия и авиация не дают противнику это сделать, отметил Ганчев.

Также глава харьковской ВГА отметил, что российские войска ведут сложную тактическую и огневую работу по освобождению Волчанска, где битва идет «за каждый дом».

18 сентября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» уничтожили в районе Волчанска свыше 170 военнослужащих ВСУ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ докладывают о превосходстве ВС РФ у Волчанска.