Израильская армия ударила по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по столице Ливана Бейруту. Об этом в Telegram-канале сообщила армейская пресс-служба.

24 сентября начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские войска в течение дня усилят натиск на ливанское шиитское движение «Хезболла», не дадут противнику «передышки».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.