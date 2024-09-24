Российские войска отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ

Российские войска отразили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в направлении поселков Медвежье и Новый Путь в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, потери противника составили до 40 человек, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль.

24 сентября заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что подразделения ВСУ массово покидают позиции в Курской области.

По его словам, ситуация для врага в курском приграничье сложилась тяжелая, уничтожено много украинской военной техники.

В этот же день генерал-майор заявил, что российские военные, включая подразделения спецназа «Ахмат», не позволяют Вооруженным силам Украины приблизиться к границе с Белгородской областью, эффективно уничтожая противника.

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.