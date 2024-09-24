Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ

ВС России отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска отразили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в направлении поселков Медвежье и Новый Путь в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, потери противника составили до 40 человек, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль.

24 сентября заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что подразделения ВСУ массово покидают позиции в Курской области.

По его словам, ситуация для врага в курском приграничье сложилась тяжелая, уничтожено много украинской военной техники.

В этот же день генерал-майор заявил, что российские военные, включая подразделения спецназа «Ахмат», не позволяют Вооруженным силам Украины приблизиться к границе с Белгородской областью, эффективно уничтожая противника.

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами