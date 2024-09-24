Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выводить свои ударные группы из Угледара. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Отмечается, что эти подразделения оказались в «клещах» российских войск. Он назвал ротацию ВСУ невозможной.

23 сентября также сообщалось, что армия Украины пытается вывести первые несколько групп своих военных из Угледара. В этот же день военкор Александр Коц рассказал, что российские военные будут брать город Угледар измором. Военкор уточнил, что через Богоявленку со стороны Успеновки и Курахова проходит последняя подконтрольная Вооруженным силам Украины дорога, по которой снабжается угледарский гарнизон. По его мнению, ВСУ и в окружении могут решить «отчаянно сражаться за Угледар».

Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Украиной Угледара — вопрос времени. Она утверждает, что за Часовым Яром фортификаций нет, города Константиновка, Курахово и Селидово совершенно не подготовлены к обороне.

Ранее в действиях Шольца увидели желание поражения Украины.