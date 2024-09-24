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Британия пока не разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России

Ермак: Украина не получала разрешение бить ракетами Storm Shadow вглубь России

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Global Look Press

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев не получал разрешения на удары ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет», — ответил он на вопрос в Нью-Йорке.

Газета Financial Times писала о том, что Соединенные Штаты не уверены, что разрешение ВСУ бить вглубь территории России с помощью западного оружия каким-либо образом изменит ситуацию на фронте. Издание подчеркивает, что сомнения американцев в успехе ударов вглубь территории РФ вызывает тот факт, что российская сторона вывела 90% своих самолетов за пределы досягаемости радиуса действия западных ракет. Также подчеркивается, что в Штатах ограничено число ракет большой дальности ATACMS.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на неделе высокого уровня, которая является главным событием Генассамблеи ООН, Зеленский будет снова искать поддержку западных стран, в том числе попросит ракеты и официальное разрешение бить по территории России.

Ранее в Кремле отреагировали на «план победы» Зеленского.

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