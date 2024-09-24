Британия пока не разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев не получал разрешения на удары ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет», — ответил он на вопрос в Нью-Йорке.

Газета Financial Times писала о том, что Соединенные Штаты не уверены, что разрешение ВСУ бить вглубь территории России с помощью западного оружия каким-либо образом изменит ситуацию на фронте. Издание подчеркивает, что сомнения американцев в успехе ударов вглубь территории РФ вызывает тот факт, что российская сторона вывела 90% своих самолетов за пределы досягаемости радиуса действия западных ракет. Также подчеркивается, что в Штатах ограничено число ракет большой дальности ATACMS.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на неделе высокого уровня, которая является главным событием Генассамблеи ООН, Зеленский будет снова искать поддержку западных стран, в том числе попросит ракеты и официальное разрешение бить по территории России.

Ранее в Кремле отреагировали на «план победы» Зеленского.