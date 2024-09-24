Четыре украинских беспилотника сбили над двумя регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Курской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Еще один дрон был уничтожен над Белгородской областью.

«С 11.30 до 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 24 сентября средства ПВО сбили 13 дронов противника на территории России. Больше всего аппаратов было уничтожено над территорией Белгородской области — семь единиц. Еще четыре беспилотника сбили над Курской областью, а над Брянской был перехвачен один дрон.

23 сентября украинский дрон атаковал город Губкин в Белгородской области. Повреждения получили 12 квартир в трех домах, а также 10 автомобилей. Местные власти заявили, что управляющая компания в первую очередь займется временным перекрытием разбитых окон и уборкой территории.

Ранее в Курской области обнаружили дрон-приманку для ПВО.