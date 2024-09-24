В Таганроге после падения беспилотника загорелся склад лесоматериалов

В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Информация о пострадавших уточняется. На место выехали дежурно-спасательные службы, заключил он.

Системы ПВО утром 24 сентября сбили над Курской областью украинский крылатый беспилотник. В ночь на вторник Курская область также подверглась атаке БПЛА. Как сообщило Минобороны, над субъектом сбили четыре дрона. Всего ночью над территорией России было уничтожено 13 беспилотников.

До этого власти Тихорецка прокомментировали обстановку в городе после атаки ВСУ. По данным администрации, обстановка в городе стабилизировалась.

Глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепилин отметил, что внутригородской общественный транспорт в текущий момент работает в штатном режиме.

Ранее российский военный с позывным «Тула» рассказал о повторном использовании сбитых украинских дронов.