В США рассказали о реакции Белого дома на аргументы Киева по поводу ударов вглубь РФ

Представители Белого дома и Пентагона сочли неубедительными аргументы Киева для снятия ограничений на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Об этом пишет The Washington Post.

По данным источника, американские чиновники считают, что возможные цели в пределах досягаемости ракет в РФ не будут иметь существенного значения на пути Украины к «победе». По мнению американцев, использование ракет против целей в Крыму является «более стоящей стратегией».

Во вторник издание Financial Times писало, что Соединенные Штаты не уверены, что разрешение ВСУ бить вглубь территории России с помощью западного оружия каким-либо образом изменит ситуацию на фронте. Издание подчеркивает, что сомнения американцев в успехе ударов вглубь территории РФ вызывает тот факт, что российская сторона вывела 90% своих самолетов за пределы досягаемости радиуса действия западных ракет. Также подчеркивается, что в Штатах ограничено число ракет большой дальности ATACMS, что является еще одним аргументом, который говорит о низкой вероятности одобрения ударов ВСУ вглубь российской территории.

Ранее в Кремле ответили, может ли Россия поменять позицию по ядерным испытаниям.