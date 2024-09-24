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Стало известно, где будут рассматривать дело генерала Попова

ТАСС: дело генерала Попова начнут слушать в военном суде Тамбова в октябре

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Уголовное дело о мошенничестве бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова начнут слушать в Тамбовском гарнизонном военном суде в октябре. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Материалы уголовного дела в отношении Ивана Попова и Сергея Моисеева в ближайшее время будут направлены в Тамбовский гарнизонный военный суд, который приступит к слушанию дела уже в октябре», — сказал источник.

22 сентября адвокат Попова Сергей Буйновский заявлял, что будет добиваться рассмотрения его уголовного дела в Запорожском гарнизонном военном суде.

До этого ТАСС сообщал, что обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге генерал-майору Ивану Попову не удалось обжаловать срок, установленный для ознакомления с материалами уголовного дела. 17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестoвал Попова на два месяца.

Ранее суд арестовал особняк экс-замглавы Минобороны РФ Иванова.

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