Подразделения группировки войск РФ «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение военнослужащим и технике пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Бои прошли в районах населенных пунктов Купянск, Загоруйковка, Колесниковка, Лозовая, Новоегоровка Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики.

Также российские бойцы отразили четыре контратаки еще трех бригад ВСУ. Потери украинской армии составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», три пикапа, 155-мм гаубица М198 американского производства, две самоходные артиллерийские установки и другая техника.

22 сентября Минобороны РФ сообщало, что группировка войск РФ «Запад» за день подбила два танка и отразила пять контратак ВСУ.

21 сентября оборонное ведомство информировало, что бойцы «Запада» за сутки нанесли удары по девяти бригадам ВСУ.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.