Алаудинов рассказал о героизме военных спецназа «Ахмат» в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что бойцы «Ахмата» более 40 дней находились в окружении под Мартыновкой в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

«На одном из участков, непосредственно рядом с Мартыновкой, мы завели своих бойцов, и эти ребята 41 день, уже можно считать, что находятся в полном окружении»,— сообщил он.

По его словам, бойцы за 41 один день ни разу не просили о том, чтобы уйти с позиций, командование тоже не давало приказ об уходе, отметил Алаудинов. Решение об эвакуации было принято, когда в отряде из 22 человек появились тяжелораненые.

«Вот в связи с этими потерями мы провели совещание и приняли решение о том, что надо срочно эвакуировать ранены», — добавил командир спецназа.

Также Алаудинов отметил, что они удерживали в регионе важный логистический узел, который обеспечивал операции на Курском направлении. По его словам, все военнослужащие в настоящее время находятся в госпитале, и большинство из них направлены на лечение в Москву и другие регионы.

Ранее сообщалось, что четверо российских срочников более месяца провели в окружении ВСУ.