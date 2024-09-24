Солдаты ВС РФ минами подорвали американский БТР с противоминной броней

Российские солдаты с помощью минных заграждений подорвали бронетранспортер MaxxPro производства США в населенном пункте на Торецком направлении в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В бронеавтомобиле двигалось не менее девяти человек, это те, кто выскочил из подбитой техники. Водитель не вылез. Те, кто выскочил, они далеко не ушли», — рассказал источник журналистам.

Он отметил, что БТР MaxxPro оснащен бронекапсулой, которая должна защищать от наезда на мины, однако в том случае двери машины не выдержали взрыва и открылись.

Бронетранспортеры MaxxPro также использовались ВСУ при вторжении в Курскую область РФ. Об этом рассказывал командир одного из отрядов российских войск с позывным «Аид». По его словам, в числе прочего украинские войска использовали австралийские БТР Bushmaster, немецкие боевые машины пехоты Marder, американские боевые машины Stryker, бронетранспортеры M113, а также немецкие танки Leopard.

Ранее сообщалось, что российские морпехи уничтожили украинских разведчиков в Курской области.