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Наступление ВС РФ в Харьковской области заставило ВСУ оттянуть силы к реке Оскол

Марочко: ВСУ переброшены на Оскольское водохранилище из-за продвижения сил РФ

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Thomas Peter/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало переброску своих подразделений на Оскольском водохранилище из-за продвижения российских войск под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, Вооруженные силы России продолжают развивать успех на этом направлении.

«В связи с тяжелым положением дел украинское командование начало перебрасывать часть сил и средств на противоположный берег Оскольского водохранилища», — поделился Марочко.

Еще в августе Марочко сообщал, что силы ВСУ были оттянуты ближе к водоемам, непосредственно к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу, где они «очень в спешном порядке» пытались создать новые оборонительные рубежи. По его словам, армия Украины у села Песчаное пыталась замедлить продвижение российских военных, рассказал эксперт.

До этого эксперт заявлял, что российские военные после активных действий прорвали линию обороны ВСУ на Купянском направлении.

Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из 29 населенных пунктов вблизи Купянска.

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Операция на Украине
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