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По делу Тимура Иванова арестовали многомиллионную недвижимость

По делу экс-замглавы МО Иванова арестовали участок, дом и баню на 82,5 млн рублей

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Илья Питалев/РИА Новости

В рамках дела бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова были арестованы земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и баня на 420 квадратных метров, расположенные в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Как сообщается, все это имущество принадлежит ООО «Волжский берег», которым руководит Сергей Бородин, обвиняемый по данному делу.

По данным из баз оценки недвижимости, кадастровая стоимость земельного участка составляет не менее 44 миллионов рублей, а дома — 38,6 миллиона.

19 сентября Басманный суд на три месяца продлил арест Тимуру Иванову. Его арестовали весной по делу о получении взятки в особо крупном размере. В общей сложности сумма полученной Ивановым взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей.

Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признал свою вину. Сейчас все активы Иванова, его супруги, бывших жен и пятерых детей арестованы.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова фигурируют дом и баня как взятка от подрядчиков.

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