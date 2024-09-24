Несмотря на различные заявления Запада об удерживании линий фронта в зоне украинского конфликта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в безвыходную ситуацию и не могут противостоять стремительному продвижению российской армии. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, украинские военные попросту бегут с поля боя, даже не сопротивляются натиску российских войск на многих участках, а силы РФ уверенно идут вперед и такими темпами могут достичь Днепра.

«ВСУ практически раздавлены, и у них больше нет вариантов что-либо изменить», — заявил Джонсон, добавив, что ВСУ испытывают мощный кризис во многих ключевых военных сферах.

Эксперт отметил, что у Украины больше нет людей, чтобы заменить оставшихся на поле боя солдат, нет также условий для обучения новых бойцов, нет средств противовоздушной обороны и другой техники, чтобы было возможно бросить вызов России.

До этого Джонсон заявлял, что ВСУ не могут остановить наступление ВС РФ из-за нехватки ресурсов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не считает операцию ВСУ в Курской области «оглушительным успехом».