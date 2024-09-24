Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-аналитик ЦРУ рассказал о бегстве ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ раздавлены и бегут из зоны СВО на Украине

close
Reuters

Несмотря на различные заявления Запада об удерживании линий фронта в зоне украинского конфликта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в безвыходную ситуацию и не могут противостоять стремительному продвижению российской армии. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, украинские военные попросту бегут с поля боя, даже не сопротивляются натиску российских войск на многих участках, а силы РФ уверенно идут вперед и такими темпами могут достичь Днепра.

«ВСУ практически раздавлены, и у них больше нет вариантов что-либо изменить», — заявил Джонсон, добавив, что ВСУ испытывают мощный кризис во многих ключевых военных сферах.

Эксперт отметил, что у Украины больше нет людей, чтобы заменить оставшихся на поле боя солдат, нет также условий для обучения новых бойцов, нет средств противовоздушной обороны и другой техники, чтобы было возможно бросить вызов России.

До этого Джонсон заявлял, что ВСУ не могут остановить наступление ВС РФ из-за нехватки ресурсов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не считает операцию ВСУ в Курской области «оглушительным успехом».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами