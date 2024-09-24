Российские военные не позволяют ВСУ приближаться к Белгородской области

Российские военные, включая подразделения спецназа «Ахмат», не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) приблизиться к границе с Белгородской областью, эффективно уничтожая противника. Об этом заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, подразделения чеченского спецназа развернули свои силы в приграничной зоне на белгородском участке линии соприкосновения. Бойцы, по словам Алаудинова, работают так, что противник не может даже приблизиться к границе, как только он пытается выбить «Ахмат» с позиций, то немедленно уничтожается.

Генерал-майор добавил, что за последние полтора месяца враг несколько раз пытался безуспешно прорваться через границу малыми группами, в том числе диверсионными. Он подчеркнул, что текущая обстановка в этом направлении находится под полным контролем.

Накануне Алаудинов заявил об отсутствии у ВСУ ресурса для прорыва к Курской атомной электростанции.

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.